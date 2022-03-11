Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк получил повреждение в пятой игре серии против «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк получил травму по ходу пятой встречи четвертьфинальной серии против «Авангарда». Об этом сообщает Metaratings.

Форвард казанской команды получил повреждение в первом периоде, в результате чего был вынужден досрочно покинуть площадку. По информации источника, у хоккеиста подозрение на травму верхней части тела.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах пятой игры серии, в которой казанцы победили омичей в овертайме со счетом 4:3.

После пяти матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:2 в пользу омичей. Шестая игра будет сыграна 12 марта в Балашихе в 17:00 по московскому времени.