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Спорт
21 апреля 2022  16:42
Дамир Садриев

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк продлил контракт с клубом на два сезона

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Нападающий Никита Дыняк продлил контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Двустороннее соглашение с 24-летним хоккеистом заключено на два сезона до 2024 года. 

В минувшем сезоне Дыняк провёл в составе «Ак Барса» 35 матчей, в которых набрал 10 (7+3) очков.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором назвала звезд российского хоккея, которые могут подписать контракт с «Ак Барсом».

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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