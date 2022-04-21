Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк продлил контракт с клубом на два сезона

Нападающий Никита Дыняк продлил контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Двустороннее соглашение с 24-летним хоккеистом заключено на два сезона до 2024 года.

В минувшем сезоне Дыняк провёл в составе «Ак Барса» 35 матчей, в которых набрал 10 (7+3) очков.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором назвала звезд российского хоккея, которые могут подписать контракт с «Ак Барсом».