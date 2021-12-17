Форвард «Ак Барса»: Намерены взять реванш в ближайшей игре у «Трактора»

Нападающий казанского «Ак Барса» Даниил Тарасов на сегодняшней пресс-конференции рассказал о общем настрое команды. Он заявил, что казанцы намерены взять реванш в ближайшей игре против «Трактора».

«Громко что-то заявлять смысла нет. Будем выходить, готовимся. У нас сейчас непростой отрезок – домашняя серия против хороших соперников. Будем стараться отыграться за такое обидное и крупное поражение», – сказал игрок.

Комментируя свою игру, Даниил Тарасов посчитал, что она улучшается. Он также поблагодарил наставника команды за доверие.

«Неплохо играем своим звеном, стабильно получается приносить результат. Где-то Джордан (Уил), где-то Петя (Кирилл Петров) – все вкладываем. Взаимопонимание приходит с каждым днем. Сам себя намного лучше, увереннее чувствую, и результат пришел более-менее. Надо продолжать в том же духе, – сказал хоккеист. – Если игровое время растет, значит, тренер видит и дает мне шанс проявить себя. Поэтому спасибо за доверие».

Тарасов признался, что переживает за выступления сборной России на Кубке Первого канала, где за хозяев играют голкипер Тимур Билялов и нападающий Артем Галимов, за канадцев – форвард Джордан Уил из «Ак Барса».

«Честно, смотрел только обзоры, голы. Знаю, что вчера Артём Галимов играл (матч со Швецией, 1:0 – прим. Т-и). Надеюсь, Тимур завтра сыграет. Канадец наш там тоже бегает, ругается на кого-то. Мы тренируемся, они – играют. Ребята молодцы, мы смотрим, болеем, переживаем», – сказал Тарасов.