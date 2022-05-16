Форвард «Ак Барса» Михаил Глухов продлил контракт с клубом на один сезон

Нападающий Михаил Глухов продлил контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 34-летним хоккеистом заключено на один сезон до апреля 2023 года. В минувшем сезоне Глухов провёл в составе казанцев 45 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Стоит отметить, что форвард выступает за «Ак Барс», начиная с сезона 2014/15. В составе «барсов» Глухов провёл 425 матчей и набрал 102 (48+54) очка.

Напомним, в нынешнем межсезонье «Ак Барс» пополнили уже пять новичков: нападающие Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Динар Хафизуллин, Вячеслав Войнов и Василий Токранов. Кроме того, соглашения с клубом продлили форварды Никита Дыняк и Артем Лукоянов.

Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» предложила свой вариант пятёрок казанской команды на новый сезон, с учетом новичков клуба.