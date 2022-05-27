Форвард «Ак Барса» Кателевский забросил шайбу за сборную России на Кубке Черного моря

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский отличился голом в матче группового этапа Кубка Чёрного моря.

В игре с юниорской сборной России форвард забросил шайбу во втором периоде, а встреча завершилась победой России U20 (белые) со счетом 6:2.

Помимо Кателевского, в матче приняли участие другие игроки системы «Ак Барса» – нападающие Иван Меховов и Радэль Замалтдинов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой текст о пятерке самых талантливых хоккеистов из системы «Ак Барса». В список попал Радэль Замалтдинов.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию (2-4) омскому «Авангарду». По итогам сезона в отставку был отправлен Дмитрий Квартальнов и весь его тренерский штаб. В первых числах июня казанский клуб должен объявить о назначении Олега Знарка на пост нового главного тренера «Ак Барса».