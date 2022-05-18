Юный квартет «Ирбиса» и Пекса: кто разбавит «дом престарелых» Знарка в «Ак Барсе»

Волну шуток про «дом престарелых» Олега Знарка в соцсетях вызвал старт трансферной кампании «Ак Барса». Между тем «молодежка» казанского клуба второй год показывает лучшие в своей истории результаты в МХЛ. Спортивная редакция «Татар-информа» называет пятерку хоккеистов, которые могут существенно сбавить средний возраст команды.

Волну шуток про «дом престарелых» Олега Знарка в соцсетях вызвал старт трансферной кампании «Ак Барса» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Дом престарелых» или балансировка состава «Ак Барса»

Напомним, что «Ак Барс» подписал сильнейшего «паспортиста» последних лет в КХЛ 35-летнего форварда Вадима Шипачева и одного из сильнейших атакующих защитников лиги – 32-летнего Вячеслава Войнова. А также опытных исполнителей в лице защитников Динара Хафизуллина (33 года) и Василия Токранова (32 года). В этом списке молодым кажется даже вполне себе зрелый 27-летний форвард Кирилл Семенов.

Но и это еще не конец. На 18 мая клуб продлил соглашения с Артемом Лукояновым (33 года) и Михаилом Глуховым (34 года). Кроме того, в ближайшее время клуб объявит о продлении контракта с капитаном «Ак Барса» Данисом Зариповым, о чем «Татар-информ» сообщал первым.

Как мы уже писали, все эти решения выглядят логичными со стороны руководства «Ак Барса». Но шутки болельщиков в соцсетях также не лишены оснований. Но здесь надо понимать, что за время «правления» Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе» появилось достаточное количество молодых игроков, а вот маститых исполнителей клубу не хватало. По сути, сейчас Марат Валиуллин и компания проводят некую балансировку состава под нового наставника «барсов» Олега Знарка.

Почему не стоит ждать прорыва от лидеров «Барса»

Тем более, у этого специалиста есть дополнительный выбор среди игроков системы клуба, выступающих в «Барсе» и «Ирбисе». Особенное внимание стоит обратить на «молодежку», выступающую в МХЛ, ведь в «Барсе» собраны в основном добротные хоккеисты уровня ВХЛ, которые вряд ли когда-то всерьез пригодятся топ-клубу КХЛ. А уж Знарку, который привык работать с мастерами и действительно талантливым молодняком, и подавно.

«Ирбис» второй сезон подряд показывает лучший в своей истории результат в МХЛ Фото: официальный сайт ХК «Ирбис» irbis.ak-bars.ru

В данном материале мы не случайно проходим мимо лидеров «Барса», таких как Артур Бровкин (21 год), Адель Булатов (21 год), Кирилл Крутов (21 год), Денис Комков (20 лет) и других игроков от 20 лет. Дело в том, что Знарок не будет, как Квартальнов, заигрывать молодых для галочки. А 20-21 год – это возраст, в котором настоящие таланты уже играют заметную роль в КХЛ, а не дебютируют в лиге. Причем за примерами далеко ходить не надо. Те же Воронков и Галимов уже третий сезон регулярно играют за «Ак Барс», а Илья Сафонов – второй год. Также за скобками оставим Дмитрия Кателевского, который уже успел дебютировать за «Ак Барс».

Мы обратим внимание на более молодых «звездочек» «Ирбиса». Тем более, эта команда второй сезон подряд показывает лучший в своей истории результат в МХЛ, доходя до полуфинала плей-офф. Причем «Ирбис» уступил фавориту Кубка Харламова питерскому «СКА-1946» лишь в решающем пятом матче при довольно неоднозначном судействе в Санкт-Петербурге. И именно в «Ирбисе» выступают, на взгляд нашей редакции, главные надежды «Ак Барса» вырастить настоящую звезду хоккея.

Замалтдинов и Сафин из «Ирбиса» – главная надежда «Ак Барса» вырастить звезду

В первую очередь выделяется 16-летний форвард Радэль Замалтдинов. Нападающий с левым хватом к своим годам умудрился стать четвертым бомбардиром «Ирбиса» в регулярном чемпионате. На его счету 29 (16+13) очков в 51 матче.

В первую очередь выделяется 16-летний форвард Радэль Замалтдинов Фото: официальный сайт ХК «Ирбис» irbis.ak-bars.ru

В плей-офф игрок, по сути, провалился, не набрав в 14 матчах не одного очка по системе «гол+пас». Однако, Замалтдинов самый юный в нашем списке и неудачный плей-офф можно списать на отсутствие опыта. Это его первый сезон в МХЛ в карьере. «Регулярка» же показывает большой потенциал хоккеиста.

Отметим, что в феврале 2021-го года тогда еще 15-летний нападающий академии «Ак Барса» Радэль Замалтдинов принимал участие в учебно-тренировочном сборе юниорской сборной России по хоккею для игроков до 16 лет.

Обращает на себя внимание защитник Адель Сафин. На счету 17-летнего игрока 26 очков в 57 матчах «регулярки» Фото: официальный сайт ХК «Ирбис» irbis.ak-bars.ru

Также обращает на себя внимание защитник Адель Сафин. Он на год старше Замалтдинова и провел уже второй свой сезон в МХЛ, в котором стал одним из лидеров обороны «Ирбиса». На счету 17-летнего игрока 26 (5+21) очков в 57 матчах «регулярки», что является хорошим результатом для защитника. Отметим и высокий показатель полезности хоккеиста «+19» по системе «плюс-минус».

В плей-офф Сафин, как и Замалтдинов, смотрелся не столь ярко, но свои 4 (2+2) очка все же набрал при показателе «-1» по системе «плюс-минус». Похоже, Сафин входит в число претендентов на роль «лимитчика» в «Ак Барсе» в следующем сезоне.

Адель Сафин – воспитанник «Ак Барса». В составе сборной России U16 стал победителем зимних Юношеских Олимпийских игр-2020. В четырех матчах турнира он сделал три результативные передачи.

Данил Григорьев не уступает по показателям Замалтдинову. Но он старше на два года Фото: официальный сайт ХК «Ирбис» irbis.ak-bars.ru

У Григорьева и Курбанова шансов меньше

18-летний форвард Данил Григорьев не уступает по показателям Замалтдинову. Но он старше на два года. На счету нападающего 29 (13+16) очков и «+9» по показателю полезности в регулярном чемпионате. При этом плей-офф форвард провел плохо, забив лишь два гола в 12 матчах.

Но у Григорьева есть один плюс по сравнению с более молодыми партнерами по «Ирбису». Он успел дебютировать во взрослом хоккее, сыграв 6 матчей за «Барс» в ВХЛ, где, правда, не набрал ни одного очка.

Перспективы Аделя Курбанова в первой команде «Ак Барс» выглядят туманными, ведь ему уже 19 лет Фото: официальный сайт ХК «Ирбис» irbis.ak-bars.ru

Перспективы следующего защитника в первой команде «Ак Барс» выглядят еще более туманными, ведь Аделю Курбанову уже 19 лет. И к этому возрасту он не смог даже дебютировать на уровне хотя бы «Барса» в ВХЛ. Сравните с Кателевским, который уже успел сыграть за «Ак Барс» и даже забросить шайбу в плей-офф КХЛ.

Тем не менее, яркий сезон в «Ирбисе» позволяет включить его в наш список. На счету Курбанова 27 (6+21) очков в 61-м матче чемпионата при показателе полезности «+21». Впрочем, в плей-офф статистика не такая яркая – лишь две голевые передачи в 14 матчах.

19-летний вратарь Пекса может стать вторым вратарем «Ак Барса» уже в новом сезоне, но это не точно

Мы не раз говорили, что 19 лет – некая крайняя возрастная точка для хоккеиста «Ирбиса»/«Барса», которая не позволяет рассматривать шансы молодого хоккеиста заиграть в «Ак Барсе» на постоянной основе.

Особое внимание в составе «Ирбиса» привлекает 19-летний голкипер Вячеслав Пекса Фото: официальный сайт ХК «Ирбис» irbis.ak-bars.ru

Но «возрастной ценз» справедлив лишь для полевых игроков. Вратари раскрываются куда позже, поэтому особое внимание в составе «Ирбиса» привлекает 19-летний голкипер Вячеслав Пекса. На его счету в этом сезоне уже 69 матчей (регулярка + плей-офф), в которых голкипер одержал 35 побед, оформил 11 «сухарей» (2 в плей-офф).

Пекса родился в Магнитогорске, но окончил казанскую хоккейную школу, являясь воспитанником «Ак Барса». Его спасения особенно запомнились в казанских матчах серии. Без них «Ирбис» мог не доехать до пятой игры серии в Санкт-Петербурге. В «Ак Барсе» сезон провалил Игорь Бобков и вакансия сменщика Тимура Билялова пока свободна. Вряд ли Пекса сходу готов сыграть эту роль. С другой стороны, наигрывание вратаря в матчах КХЛ в столь раннем возрасте может привести к взрывному росту мастерства голкипера. Но вероятно в Казани все же сделают ставку на опытного сменщика Билялову, а Пекса переедет в «Барс» и возможно получит пару матчей за первую команду в КХЛ.

В «Ирбисе» вырос перспективный тренер Артем Анисимов

Наш обзор молодых хоккеистов считаем не полным без упоминания главного тренера «Ирбиса», который привел «молодежку» «Ак Барса» к лучшим результатам в истории. Артем Анисимов возглавил команду 28 августа 2020 года. Он сменил на этом посту Ильназа Загитова, который уехал в Москву к своей дочери – олимпийской чемпионке по фигурному катанию – Алине. При Артеме Анисимове «Ирбис» сходу показал лучший результат во всех розыгрышах Кубка Харламова.

Артема Анисимова уже можно считать кубковым тренером Фото: официальный сайт ХК «Ирбис» irbis.ak-bars.ru

А в сезоне 2020/2021 он также остановился в шаге от финала, уступив ярославскому «Локо» в серии со счетом 1-3. В этот раз все и вовсе решилось лишь в последнем пятом поединке. Примечательно, что Анисимова уже можно считать кубковым тренером. В завершившемся сезоне «Ирбис» занял лишь пятое место в Восточной конференции, что не помешало команде пройти в полуфинал плей-офф. То есть «Ирбис» существенно прибавил именно в кубковых матчах.

Артему Анисимову 46 лет. Он коренной казанец и хорошо известен болельщикам, как чемпион России 1998 года в составе «Ак Барса», который возглавлял еще Юрий Иванович Моисеев. Помимо «Ак Барса», Анисимов выступал в «Нефтянике» (Лениногорск), «Салавате Юлаеве» (Уфа), «Молоте-Прикамье» (Пермь), «Химике» (Воскресенск), «Нефтянике» (Альметьевск), «Амуре» (Хабаровск). За казанский клуб провел 8 сезонов (1993-2000), сыграл 248 матчей (5 шайб + 12 передач). Свою тренерскую карьеру он начал в 2012 году, попав в тренерский штаб фарм-клуба «Ак Барса» («Барс»).

Очевидно, что Анисимов может рассматриваться, как усиление тренерского штаба первой команды. Но пока он получил пост главного тренера «Барса» и попробует свои силы на уровне ВХЛ. Если все сложится удачно, то первой команде можно рассчитывать на Анисимова в будущем. Когда-нибудь специалист может получить шанс возглавить «Ак Барс».