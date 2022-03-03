Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий об «Авангарде»: «Два года так играют, ничего нового нет»

Игрок казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий назвал причины поражения (1:2 ОТ) своей команды от «Авангарда» в первой игре стартового раунда плей-офф, которая прошла в Казани накануне.

«Даже не знаю, что сказать. Проиграли первый матч, хотя хотели победить, выходили заряженным настроем. Может быть, даже немножко перегорели. Долго не играли в такой хоккей, плохо начали и первый период провели так себе. Обидно проигрывать, но серия длится до четырёх побед, всё самое интересное впереди. Будем готовиться к следующей игре», - заявил хоккеист на послематчевой пресс-конференции.

Кагарлицкий также подчеркнул, что игра «Авангарда» за последние два года почти не изменилась, но это не помогло казанцам избежать поражения.

«Мы знаем, как играет «Авангард», два года они точно играют одинаково, ничего принципиально нового нет. Знаем, как будут играть, но сегодня они оказались немножко лучше. А мы должны были реализовывать большинство, у нас был шанс в концовке основного времени, мы им не воспользовались. Наверное, все сложилось бы по-другому», - считает Кагарлицкий.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большую статью об итогах первого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».

Второй матч серии пройдет в Казани завтра и начнется в 19:30 по московскому времени.