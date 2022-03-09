Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий: «Камбэк с 0:3? Хотим войти в историю, отступать некуда»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победную шайбу в овертайме четвертого матча (3:2 ОТ) четвертьфинальной серии против «Авангарда», а также ответил на вопрос о потенциальном камбэке казанцев в серии с 0:3.

«Мы хотим войти в историю. Давление уже отпустили, нам отступать некуда, играем на победу. В овертайме чувстовали ответственность. Все ребята были заряжены, говорили, что будем играть без нервов, на победу. Главный тренер тоже сказал хорошую речь: «Если победим, то всё будет хорошо», – сказал нападающий в микст-зоне после игры.

Также 32-летний хоккеист прокомментировал победную шайбу в овертайме. «В том моменте Крис Хенкель очень здорово сыграл, выманил на себя двух соперников, выдержал паузу и отдал чётко в клюшку. Считаю, в этом голе его большая заслуга, а я просто бросил и удачно попал. Стараюсь бросать чаще – в первом и втором периодах при выходе «2 в 1» не попал, а здесь получилось, замечательно», – заявил Кагарлицкий.

После четырех игр счет серии 3:1 в пользу «Авангарда». Пятая игра пройдет 10 марта в Казани.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах четвертой игры серии, в которой казанцы победили омичей в овертайме со счетом 3:2.