Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров: Сейчас уфимцы будут более злыми

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал о своих ожиданиях перед матчем с «Салаватом Юлаевым», который пройдет сегодня, 12 октября, в Уфе.

«Думаю, игра будет примерно такой же, как дома, только сейчас уфимцы будут более злыми. Нам проиграли, СКА уступили с крупным счетом. Сегодня на лед выйдет такой раненый зверь. Стремлюсь забивать в каждом матче, а в "Зеленом дерби" с удвоенным желанием», – цитирует игрока пресс-служба казанского клуба.

Также Бурмистров прокомментировал крупную победу в гостях над «Барысом» (3:6) в прошлой игре регулярного чемпионата КХЛ.

«Молодцы, хорошо отыграли, забили в большинстве. Много голов, порадовали болельщиков. Наверное, плохо, что пропустили три, а так – все нормально», – рассказал форвард «Ак Барса».

Матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» начнется в 17:00 мск.