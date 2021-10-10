«Ак Барс» выиграл в Нур-Султане «кошачье дерби» у местного «Барыса»

В очередном матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» сегодня победил в столице Казахстана Нур-Султане «родственный» «Барыс» со счетом 6:3, трижды забив в большинстве. Матчи команд с логотипом барса традиционно считаются «кошачьим дерби».

Тренерский штаб «Ак Барса» перед этой встречей сделал ряд кадровых изменений. Вернулись в состав нападающие Данис Зарипов, Михаил Глухов, Александр Квартальнов и Александр Бурмистров, защитник Марк Янчевский. Напротив, пропустили игру защитник Никита Лямкин, форварды Артём Лукоянов, Пер Линдхольм и Даниил Тарасов.

В первом периоде гости стартовали так лихо, что уже на первой минуте заработали большинство, но не использовали. Но вскоре последовало еще одно удаление у «Барыса», и на этот раз гости его реализовали. Сделал это броском от синей линии Кристиан Хенкель, 0:1, а передачу сделал Зарипов — это первое результативное очко ветерана в чемпионате. Не прошло и полутора минут как счет стал 0:2. Отменную скоростную комбинацию броском в упор в касание завершил лучший бомбардир «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий, восьмая шайба снайпера в сезоне. Но и хозяева свое большинство вскоре использовали, причем всего за 15 секунд, Якоб Берглунд подсуетился на добивании, 1:2. И дальше игра шла веселая, быстрая и азартная, что всегда бывает в «кошачьем дерби». Моментов голевых соперники создали немало, но больше в первом периоде голов публика не увидела.

Во втором периоде довольно скоро казанцы увеличили свое преимущество, здорово сыграл на пятачке Николай Коваленко, 1:3. А затем гости второй раз реализовали численное преимущество, красиво в касание пробил Кирилл Панюков, еще в прошлом сезоне игравший в «Барысе», 1:4. В середине периода дальним броском Валерий Орехов сократил разрыв в счете, 2:4, но через полторы минуты Зарипов вновь напомнил о себе — спокойно занял идеальную позицию на пятачке, дождался передачи и просто подставил клюшку, 2:5. Второе результативное очко Даниса в игре. А в концовке периода гости в третий раз за игру забили в большинстве — Кагарлицкий оформил свой дубль броском в касание в пустой угол, 2:6. После чего произошла замена вратаря в «Барысе» в перерыве.

На первой минуте третьего периода хозяева сократили разрыв в счете, 3:6. Но большего сделать хозяевам не удалось. Уверенная победа «Ак Барса», 17 — 33 счет бросков в створ ворот говорят сами за себя. «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 3:6 (1:2, 1:4, 1:0). Шайбы забросили: Берглунд (7), Орехов (31), Шалапов (41) — Хенкель (5), Кагарлицкий (6, 39), Коваленко (24), Панюков (28), Зарипов (32). Штраф: 8-8. «Ак Барс»: Билялов. Хенкель – Кэмпфер, Кагарлицкий – Галимов – Коваленко; Юдин – Журавлев, Воронков – Сафонов – Зарипов; Адамчук – Рукавишников, Уил – Панюков – Петров; Янчевский, Дыняк – Бурмистров – Глухов; Квартальнов.

После 17 матчей в активе казанцев стало 23 очка, четвертое место. В следующем туре 12 октября в Уфе «Ак Барс» проведет второй матч в сезоне в рамках «зеленого дерби» с «Салаватом Юлаевым».