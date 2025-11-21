Форум TIME стал финалистом премии Russian Event Awards

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Деловой форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность» прошел в финал XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщается в Telegram-канале форума.

Форум TIME впервые прошел в Казани в этом году 8 и 9 октября. Подробнее об этом мероприятии и темах, которые обсуждались на нем, можно прочитать в материале «Татар-информа».

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» также стал финалистом XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, о чем было объявлено ранее.

В общей сложности на премию Russian Event Awards было подано 473 проекта из 63 регионов России, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии. Итоги премии будут подведены в Нижнем Новгороде с 26 по 28 ноября.