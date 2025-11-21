news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 ноября 2025 11:16

Форум «РОСТКИ» стал финалистом премии Russian Event Awards

Читайте нас в
Телеграм
Форум «РОСТКИ» стал финалистом премии Russian Event Awards
Фото: телеграм-канал форума chinarussiaforum

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» стал финалистом XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщили в Телеграм-канале форума.

В этом году на конкурс было подано 473 проекта из 63 регионов России, а также из Беларуси и Южной Осетии. Финальные мероприятия премии пройдут в Нижнем Новгороде с 26 по 28 ноября.

Форум «РОСТКИ» проводится ежегодно, а его третья встреча состоялась в Казани 18-19 августа текущего года.

#форум РОСТКИ #премия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025