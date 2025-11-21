Форум «РОСТКИ» стал финалистом премии Russian Event Awards

Фото: телеграм-канал форума chinarussiaforum

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» стал финалистом XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщили в Телеграм-канале форума.

В этом году на конкурс было подано 473 проекта из 63 регионов России, а также из Беларуси и Южной Осетии. Финальные мероприятия премии пройдут в Нижнем Новгороде с 26 по 28 ноября.

Форум «РОСТКИ» проводится ежегодно, а его третья встреча состоялась в Казани 18-19 августа текущего года.