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Форум «Казаныш» пройдет в феврале из-за расширения списка стран-партнеров БРИКС
IV Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш: единство разнообразия» пройдет в столице Татарстана с 6 по 8 февраля 2025 года. Дату проведения мероприятия перенесли в связи с расширением списка стран-партнеров БРИКС. Их представителей тоже пригласят на форум в Казань, сообщают организаторы.
«Архитектурный форум “Казаныш”, ключевым мероприятием которого станет первое заседание объединения главных архитекторов городов стран БРИКС, переносится в связи с расширением списка стран-партнеров БРИКС. В связи с этим принято решение о приглашении на форум представителей архитектурного сообщества новых стран-партнеров», – говорится в сообщении.
По словам организаторов, расширение числа экспертов из зарубежных стран создаст дополнительные возможности для обмена опытом и знаниями в области строительства и архитектуры. В частности, казанская сторона заинтересована в сотрудничестве с Малайзией, Индонезией и Таиландом. Всего на форуме ожидают более 300 спикеров и 7 тысяч участников, в том числе 60 иностранных гостей из 23 стран.
«Все треки программы, анонсированные на сайте форума, останутся неизменными, но дополнятся экспертами из новых стран-партнеров. Работая с ВУЗами по программе форума, мы увидели большой интерес к обмену опытом и инициативами в образовательной теме. Поэтому воспользуемся возможностью и до февраля расширим эти тематические сессии», – заключили организаторы «Казаныш».
Напомним, в рамках форума впервые пройдет встреча-знакомство представителей общественных и профессиональных объединений, ассоциаций, союзов в сфере архитектуры и урбанистики. Впервые в истории российских архитектурных форумов сформированы восемь отдельных стратегических сессий, посвященных архитектурной политике и трендам в отдельных странах БРИКС.
На «Казаныш» планируют обсудить развитие прибрежных территорий и акваторий под объекты воднотранспортной инфраструктуры, пройдут треки по биоклиматической архитектуре и технологическим инновациям, сессии по инфраструктуре здоровья.
В последний день форума состоится церемония награждения победителей смотра-конкурса на лучший архитектурно-градостроительный объект в Казани. В этом году для участия в нем поступило рекордное количество заявок – более 180 в 12 номинациях.
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