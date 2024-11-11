Форум «Казаныш» соберет более 7 тысяч участников из 20 стран мира

В новом здании театра им. Галиаскара Камала в Казани с 5 по 7 декабря пройдет IV ежегодный Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». В этом году он соберет 300 спикеров и 7 тысяч участников из 20 стран мира, сообщила на деловом понедельнике главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

В мероприятии примут участие мэры, главные архитекторы, а также представители высших учебных заведений из Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта и других государств.

«Он станет архитектурным продолжением состоявшегося в октябре саммита БРИКС. Его название – “Единство разнообразия” – отражает наш главный замысел – необходимость объединения с энергией международного архитектурного сообщества ради того, чтобы в итоге наши города, наши люди, наши страны становились устойчивее», – отметила она.

На форуме состоится первое заседание главных архитекторов городов стран БРИКС+. Казань выступила инициатором создания объединения. Также в рамках «Казаныш» впервые пройдет встреча-знакомство представителей общественных и профессиональных объединений, ассоциаций, союзов в сфере архитектуры и урбанистики. Впервые в истории российских архитектурных форумов сформированы восемь отдельных стратегических сессий, посвященных архитектурной политике и трендам в отдельных странах БРИКС.

На форуме обсудят развитие прибрежных территорий и акваторий под объекты воднотранспортной инфраструктуры. В ходе дискуссии казанские эксперты планируют презентовать проект яхтенной марины на базе яхт-клуба «Локомотив» в столице Татарстана. Также во второй день форума состоится трек, посвященный биоклиматической архитектуре и технологическим инновациям, сессии по инфраструктуре здоровья.

Третий день форума будет посвящен теме человекоцентричной среды. Участники обсудят вопросы создания инклюзивной городской среды, арт-пространств и творческих кластеров, а также альтернативное жилье для креативной молодежи.

В последний день, 7 декабря, состоится церемония награждения победителей смотра-конкурса на лучший архитектурно-градостроительный объект в Казани. В этом году для участия в нем поступило рекордное количество заявок – более 180 в 12 номинациях.