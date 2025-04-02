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Экономика 2 апреля 2025 12:43

Форум «ЭНЕРГОПРОМ» получит общефедеральное значение – Минниханов

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Форум «ЭНЕРГОПРОМ» получит общефедеральное значение – Минниханов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанский международный форум «ЭНЕРГОПРОМ», который стартовал сегодня в Казани, обретет общефедеральное значение. Об этом сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании форума.

«Могу вас обрадовать и сам вместе с вами обрадоваться: мы договорились, что этот форум уже будет иметь общефедеральное значение. Будет совместный оргкомитет, наш министр будет возглавлять, мы будем помогать. И, конечно же, я считаю, что такая площадка на сегодня для России очень востребована», – сказал Минниханов присутствующим в зале.

Тема пленарного заседания – «Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы». В нем принимает участие глава Минэнерго России Сергей Цивилев.

Утром Минниханов и Цивилев уже посмотрели выставку «KazanEnergyExpo», которая стала частью «ЭНЕРГОПРОМа».

Подробнее читайте в материале – «Экономика без энергетики не имеет перспективы: Минниханов открыл "ЭНЕРГОПРОМ" в Казани».

#ЭНЕРГОПРОМ #Рустам Минниханов
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