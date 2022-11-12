Forbes: VK планирует купить компанию Дусмухаметова, выпускающую популярные YouTube-шоу

Популярные юмористические шоу могут «переехать» с видеохостинга YouTube в соцсеть «ВКонтакте». Как выяснил Forbes, холдинг VK (ранее Mail.ru Group) ведет переговоры о покупке Medium Quality – продакшен-компании, которая, в числе прочего, снимает «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко».

По мнению экспертов, покупка компании позволит VK нарастить аудиторию за счет публикации у себя эксклюзивного контента. Близкий к Medium Quality источник издания утверждает, что переговоры о сделке ведутся с августа.

Medium Quality снимает и выпускает популярные YouTube-проекты на канал Labelcom, на который подписаны 7,5 млн человек, а также на другие каналы видеохостинга. Владельцем компании является креативный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов.

Напомним, в сентябре VK стала новым владельцем «Яндекс.Новостей» и «Дзена».