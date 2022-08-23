«Яндекс» убирает с главной страницы новостной агрегатор

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора на главной странице поисковика. Вместо этого планируется развивать в качестве новой главной страницы ya.ru, сообщает РИА Новости со ссылкой на IT-компанию.

При этом до конца года VK планирует выкупить сервисы «Яндекса» «Новости» и «Дзен». В компании это ранее объяснили тем, что «Яндекс» намерен делать упор на технологичность, в то время как «Яндекс.Дзен» «развивается больше в сторону соцсетей».

Кроме того, сегодня стало известно, что VK приобретает 100% Delivery Club и выходит из состава участников холдинга. Компания намерена передать сервис доставки «Яндексу» в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости».