Forbes: Татарстан в топе самых дорогих регионов России для отдыха в 2024 году

Татарстан вошел в топ-10 самых дорогих регионов России для отдыха в 2024 году. Рейтинг по тратам туристов на питание, развлечения, такси, экскурсии и покупки в магазинах составил журнал Forbes.

Республика заняла пятую строку рейтинга по тратам путешественников за одну поездку. Отдыхающие потратили 19,1 млрд рублей, средняя цена за одну поездку составила 11 тысяч 368 рублей без расходов на проживание.

В рейтинге также числятся Ставропольский край (15 тысяч 252 рубля за поездку), Московская область (14 тысяч 903 рубля), Москва (14 тысяч 608 рублей), Свердловская область (12 тысяч 64 рубля), Санкт-Петербург (11 тысяч 315 рублей), Башкортостан (11 тысяч 138 рублей), Тюменская область (10 тысяч 865 рублей), Краснодарский край (10 тысяч 747 рублей) и Нижегородская область (9 тысяч 515 рублей).