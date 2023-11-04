Forbes: Штаты тайно передали Украине самую мощную бронемашину для прорыва обороны РФ

Соединенные Штаты в тайне передали Вооруженным силам Украины бронемашину Assault Breachers — самую мощную из всех, что есть у американских ВС. Точное число полученных машин неизвестно — от одной до шести, сообщает Forbes.

В США надеются, что инженерная бронемашина поможет ВСУ в прорыве российской обороны.

«Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнес переданные машины к расплывчатой категории «оборудования для разминирования», — заметил автор статьи.

Он отметил, что поставку Assault Breachers «рассекретили» на сайте Президента Украины — бронемашина «засветилась» на одном из фото, опубликованных накануне.

В статье объясняется, что машина создана на основе танка Abrams. Это одна из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва. При весе 55 тонн две Assault Breachers способны заменить до шести бульдозеров.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что поставки западного оружия Украине бесполезны и призваны лишь затянуть конфликт и увеличить число жертв.