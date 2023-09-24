Forbes: Российские военные вывели из строя два полученных от Швеции танка Strv 122 ВСУ

Танк Strv 122 шведской армии

Фото: Wikipedia.org

Российские военные 22 сентября или ранее повредили два переданных Швецией основных боевых танка Strv 122A 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников-камикадзе. Об этом пишет журнал Forbes.

«Обе машины стояли в открытом поле с открытыми люками, дружественных сил поблизости не было видно. Обстоятельства указывают на мины», — отмечет издание.

Танки были поражены в окрестностях села Стельмаховка в Луганской народной республике. Видео удара беспилотников «Ланцет» выложил российский Telegram-канал «Привет из дома 152». По данным другого российского канала — «НАТОптыш», как минимум одна машина сначала просто застряла в грязи.

Всего 21-я мехбригада ВСУ получила десять Strv 122. В итоге она «внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может легко найти им замену», так как, судя по всему, Стокгольм пока не намерен передавать дополнительные боевые машины этого класса, замечает журнал.

Впрочем, уточняет издание, поврежденные Strv 122 могут быть отремонтированы, но для этого потребуется время. «Для завершения глубокого ремонта украинцам, возможно, придется даже отправить танки <…> в Польшу», добавляет Forbes.

Шведский танк Strv 122 представляет собой глубокую модификацию немецкого танка Leopard 2A5. Хотя он имеет более короткую и менее мощную версию 120-миллиметровой пушки, чем Leopard 2A6, машину отличает дополнительное бронирование, в том числе крыши башни. Масса танка достигает 69 тонн. Всего было произведено 122 таких машины.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.