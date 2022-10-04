Forbes оценил количество россиян, покинувших страну после начала мобилизации

С начала объявленной в России частичной мобилизации из страны уехали от 600–700 тыс. до почти 1 млн человек. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет журнал Forbes.

О большем числе уехавших сказал изданию собеседник, знакомый с оценками, которые дают власти РФ. Меньшую цифру назвал журналу источник из Администрации Президента России. При этом, по словам чиновника, сейчас невозможно подсчитать, сколько россиян покидает сейчас страну с туристическими целями.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что после объявления мобилизации в эту центральноазиатскую страну въехали более 200 тыс. граждан РФ, а покинули ее около 147 тыс. До этого различные СМИ говорили о 194 тыс. россиян, уехавших за неделю после объявления о мобилизации в Грузию, Казахстан и Финляндию.

Еще в начале сентября Росстат утверждал, что с начала года из РФ выехали 419 тыс. человек, что в два раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Миграционный отток составил 96 тыс. человек против прироста на 114 тыс. в 2021-м.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября.