Более 200 тыс. россиян уехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации

Со дня объявления частичной мобилизации в Казахстан въехали более 200 тыс. россиян, за минувшие сутки – 7 тыс. жителей. Заявку на гражданство с 21 сентября подал 441 человек, передает РБК со ссылкой на министра внутренних дел республики Марата Ахметжанова.

Из тех, кто подал на гражданство 117 человек – это этнические казахи из России. Выехали с 21 сентября из Казахстана 147 тыс. россиян. Ситуация на границе находится на контроле, обстановка на пунктах пропуска стабильная, сообщил министр.

Сегодня стало известно также, что с 21 сентября через портал госуслуг в добровольцы записались 70 тыс. россиян.

Частичную мобилизацию в стране объявил Президент РФ Владимир Путин, чтобы призвать резервистов для службы в зоне СВО. В общей сложности мобилизовать планируется порядка 300 тыс. резервистов, уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.