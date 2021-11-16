Проблемный дом в ЖК «Мелодия» на Габишева в Казани планируется к сдаче в 2022 году

В Казани принято решение о завершении строительства долгостроя в ЖК «Мелодия» по ул. Габишева. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ.

Здание будет достроено в рамках федеральной программы поддержки дольщиков с привлечением денежных средств федерального и регионального бюджетов. Предполагается, что новым застройщиком ЖК «Мелодия» станет Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан-участников долевого строительства. К проведению строительных работ будет привлекаться технический заказчик федерального фонда.

Фото: © Пресс-служба Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ

Дом на ул. Габишева должен был быть сдан в эксплуатацию еще пять лет назад. Однако, несмотря на высокую степень готовности объекта, работы так и не были закончены. Около двух лет назад казанский долгострой был внесен в Единый реестр проблемных объектов. Позже Правительство Республики направило в федеральный Фонд ходатайство о запуске процедуры банкротства в отношении застройщика. В минувшем апреле застройщик ЖК «Мелодия» – ООО «ПИК+» официально признали банкротом. Обязанности конкурсного управляющего возложили на Ильфара Сабирова.

В ближайшем будущем на объекте будет выполнено сплошное техническое обследование для расчета объема работ, необходимых для сдачи объекта. Ожидается, что строительство здания завершится уже в 2022 году. Жилье обретут 170 семей.