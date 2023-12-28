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Общество 28 декабря 2023 17:00

Фонд «Защитники Отечества» в 2024 году получит более 3,8 млрд рублей

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Фонд «Защитники Отечества» в 2024 году получит более 3,8 млрд рублей
Фото: сайт Правительства РФ

В новом году более 3,8 млрд рублей будет направлено из резервного фонда Правительства на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов», — отмечается в телеграм-канале Кабмина.

Данной категории людей оказывается помощь в получении допобразования, переобучении и трудоустройстве, в социальной адаптации, а также в решении юридических вопросов и оформлении документов.

Также ветераны, ставшие инвалидами, будут обеспечены средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды.

В начале апреля 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Филиал в Татарстане заработал уже в начале лета 2023 года – торжественное открытие отделения состоялось 31 мая, церемонию посетил Раис РТ Рустам Минниханов.
#фонд Защитники Отечества #Михаил Мишустин
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