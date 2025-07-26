Фонд «Защитники Отечества» рассказал, какие вопросы волнуют ветеранов СВО

Юрий Хабров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За все время работы государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» получил более 1,8 млн обращений от ветеранов специальной военной операции и членов из семей.

Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании в рамках чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Казани исполнительный директор фонда Юрий Хабров.

«Мы приступили к работе с 1 июня 2023 года, фонд создан указом Президента. За это время мы получили более 1,8 млн обращений от ветеранов и членов из семей. Основные вопросы, с которыми к нам приходят, – назначение мер соцподдеркжи, бесплатная юридическая помощь, получение удостоверений ветеранов боевых действий, выплаты», – рассказал он.

450 тыс. обращений поступило по «горячей линии». В фонде работают 4 тыс. социальных координаторов. Все они прошли специальное обучение. Более 1 тыс. человек – это те, кто имеет непосредственное отношение к СВО, – сами ветераны и члены их семей.

Торжественное открытие чемпионата прошло вчера в Казани, а сегодня идут соревнования. Занятия по разным дисциплинам проводятся на двух этажах тренировочного комплекса.

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее «Татар-информ» рассказывал о чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс». 259 участников из 81 региона страны собрались в Казани для участия в чемпионате.