Фонд «Защитники Отечества» будет помогать бойцам частных военных компаний из Татарстана

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Татарстане будет помогать бойцам частных военных компаний (ЧВК) в получении удостоверений ветеранов боевых действий. Об этом сообщила руководитель татарстанского отделения фонда Гузель Удачина сегодня на брифинге в Казани.

«Принято решение о том, что помогать участникам ЧВК „Вагнер“ собирать документы будет государственный фонд „Защитники отечества“. Все ребята, которые к нам обращались с началом нашей работы, приглашены в фонд для начала этой деятельности. Мы будем собирать документы, направлять в Минобороны РФ, которое будет принимать решения о выдаче документов, и далее в обратном порядке эти удостоверения будут вручены нашим бойцам», — пояснила она.

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан за пять месяцев работы принял более 4 тыс. обращений. Основная их масса касалась выплат, положенных участникам и ветеранам специальной военной операции. На сегодняшний на всей территории Татарстана работают 49 социальных координаторов. До конца года количество сотрудников организации достигнет 60 человек.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддержка со стороны государства является ключевым моментом мотивации для участников специальной военной операции.

«Вопрос часто даже заключается не в материальной поддержке, хотя это всегда лежит в основе того, чем люди живут. Но и внимание, моральная поддержка — это чрезвычайно важная вещь, это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации», — сказал политик.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится начиная с 24 февраля 2022 года по инициативе Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Подробнее о рассказанном на сегодняшнем брифинге можно прочитать в материале «Татар-информа» «Забота о своих»: все меры поддержки участников СВО Татарстан собрал на одном ресурсе.