Фонд «Закят» призывает татарстанцев помочь собраться в школу ребятам из малоимущих семей

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана запускает ежегодную акцию «Помоги собраться в школу». Принять участие в ней и поддержать школьников, попавших в трудную ситуацию, могут все желающие.

В этом году отзывчивые татарстанцы помогут закупить школьные принадлежности для ста ребят из многодетных и малоимущих семей, а также для деток-инвалидов, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. Состав комплекта школьного портфеля остается традиционным: канцтовары, тетради, наборы для уроков труда, изобразительного искусства и пр.

Чтобы поддержать акцию необходимо сделать пожертвование, уточнить информацию можно на сайте ДУМ РТ.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году акция охватит, в том числе, более 300 детей, прибывших в Татарстан из Донецкой и Луганской народных республик.