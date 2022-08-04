В Татарстане акция «Помоги собраться в школу» охватит более 300 детей из ДНР и ЛНР

В этом году республиканский проект «Помоги собраться в школу» охватит более 300 детей, прибывших в Татарстан из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в общественной приемной «Единой России» рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Мы охватим своим вниманием более 300 детей из ДНР и ЛНР. Готовим для них портфели с полным набором школьных принадлежностей. Детям, которые приехали без родителей, а такие у нас тоже есть, окажем адресную помощь. Их родители живы, но остались на территории Украины», – заявила она.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года. Накануне учебного года первоклашки получают новые ранцы, в которых есть все, что нужно для учебы. Состав комплекта утвержден педагогами и сотрудниками Минобрнауки РТ.

«В этом году первые ранцы для школьников передали в общественную приемную наши депутаты. На оказание помощи и поддержки могут рассчитывать дети из малообеспеченных и многодетных семей. Конечно, в центре внимания – семьи с приемными детьми. Мы, безусловно, уделяем большое внимание детям с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья», – сообщила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

Сегодня к проекту присоединилась жительница Казани Азалия Валиева. Она принесла в общественную приемную «Единой России» школьные принадлежности для будущих первоклассников из нуждающихся семей.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Принесла тетради, ручки, кисточки, карандаши, альбомы для рисования, непроливайки. Это все, что может понадобиться детям. Я тоже росла в нуждающейся семье. В 2008 году мне тоже помогли, тогда эта акция еще только-только зарождалась. Было очень здорово и радостно. Пришла пора отдать долг», – рассказала Азалия.

Она уже окончила школу и университет, сейчас работает фотографом. Девушка пришла в пункт сбора вещей вместе с подругой. Каждая из них принесла полные пакеты со школьными принадлежностями.

Акция «Помоги собраться в школу» проходит с 1 июля по 26 августа, школьники получат подарки до начала учебного года. По традиции первые ранцы будут вручены на республиканской августовской конференции с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Аналогичные мероприятия в августе пройдут в городах и районах, на предприятиях республики.

«Многие предприятия накануне 1 сентября приглашают к себе первоклассников – детей работников, которые у них трудятся. Ребята в начале учебного года идут на предприятия, где работают их мамы и папы, получают там ранцы и подарки, слышат напутствия», – добавилаТатьяна Ларионова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Для желающих стать участниками акции Татарстанским отделением «Единой России» открыт специальный счет. Во всех районах у политической партии есть общественные приемные, куда татарстанцы могут принести портфели и письменные принадлежности.

Всего в этом году более 55,3 тыс. ребят из Татарстана пойдут в первый класс. Дети, родители которых не смогут обеспечить им полноценную подготовку к школе, получат подарочные портфели. В прошлом году таких по республике было более 15 тыс. Точное число участников акции в этом году станет известно к концу августа.