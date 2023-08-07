Фонд «Закят» поможет собраться в школу около 100 татарстанским детям из малоимущих семей

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В рамках акции «Помоги собраться в школу» благотворительный фонд «Закят» открыл сбор средств. Благодаря этому не менее 100 татарстанских ребят из многодетных и малоимущих семей получат необходимые канцелярские принадлежности и портфели к 1 сентября, передает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

В состав комплекта входят различные канцтовары, наборы для уроков труда и ИЗО.

Напомним, в Казани благотворительная акция стартовала 1 августа. Вручение подарков пройдет с 18 по 25 августа в каждом районе города.