Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фонд «Закят» поможет собраться в школу около 100 татарстанским детям из малоимущих семей
В рамках акции «Помоги собраться в школу» благотворительный фонд «Закят» открыл сбор средств. Благодаря этому не менее 100 татарстанских ребят из многодетных и малоимущих семей получат необходимые канцелярские принадлежности и портфели к 1 сентября, передает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.
В состав комплекта входят различные канцтовары, наборы для уроков труда и ИЗО.
Напомним, в Казани благотворительная акция стартовала 1 августа. Вручение подарков пройдет с 18 по 25 августа в каждом районе города.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»