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Общество 7 августа 2023 22:30

Фонд «Закят» поможет собраться в школу около 100 татарстанским детям из малоимущих семей

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Фонд «Закят» поможет собраться в школу около 100 татарстанским детям из малоимущих семей
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В рамках акции «Помоги собраться в школу» благотворительный фонд «Закят» открыл сбор средств. Благодаря этому не менее 100 татарстанских ребят из многодетных и малоимущих семей получат необходимые канцелярские принадлежности и портфели к 1 сентября, передает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

В состав комплекта входят различные канцтовары, наборы для уроков труда и ИЗО.

Напомним, в Казани благотворительная акция стартовала 1 августа. Вручение подарков пройдет с 18 по 25 августа в каждом районе города.

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