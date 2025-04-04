Фонд «Закят» помог 2288 нуждающимся в ходе марафона «Рамадан – месяц добрых дел»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Благотворительный фонд «Закят» подвел итоги благотворительного марафона «Рамадан – месяц добрых дел». В его рамках помощь получили 2288 нуждающихся, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

В частности, денежная помощь в суммарном размере около 9 млн рублей передана 80 тяжелобольным (детям и взрослым), а также 20 должникам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Продукты общей массой 5,6 тонны переданы 600 татарстанцам, среди которых – ветераны Великой Отечественной войны и малоимущие.

«Автобус Рамадана» 14 марта бесплатно перевез по казанскому маршруту №30 примерно 1200 пассажиров.

Кроме того, БФ «Закят» организовал восемь благотворительных ифтаров для 375 нуждающихся и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, в барбершопе «Егет» была проведена благотворительная стрижка для 13 детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Благодарим всех неравнодушных людей и деловых партнеров, принявших участие в марафоне. Пусть Аллах воздаст благом!» – заключили в благотворительном фонде.