Фонд «Закят» до конца Рамадана планирует помочь еще 38 нуждающимся

Руководитель благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До завершения Рамадана благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана собирается оказать помощь 38 нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба фонда в своем Telegram-канале.

«До конца месяца Рамадан осталась всего одна неделя, но мы всё равно надеемся, что с помощью Аллаха и с помощью наших благотворителей сможем помочь еще 38 нуждающимся!» – подчеркнули в фонде.

С начала священного для мусульман месяца БФ «Закят» уже оказал помощь 42 детям и взрослым на сумму более 4 млн рублей. На поддержку 18 детей выделили 1,3 млн рублей, 24 взрослых – 2,7 млн.