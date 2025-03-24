Фонд «Закят» до конца Рамадана планирует помочь еще 38 нуждающимся
Руководитель благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов
До завершения Рамадана благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана собирается оказать помощь 38 нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба фонда в своем Telegram-канале.
«До конца месяца Рамадан осталась всего одна неделя, но мы всё равно надеемся, что с помощью Аллаха и с помощью наших благотворителей сможем помочь еще 38 нуждающимся!» – подчеркнули в фонде.
С начала священного для мусульман месяца БФ «Закят» уже оказал помощь 42 детям и взрослым на сумму более 4 млн рублей. На поддержку 18 детей выделили 1,3 млн рублей, 24 взрослых – 2,7 млн.