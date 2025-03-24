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Общество 24 марта 2025 20:52

Фонд «Закят» до конца Рамадана планирует помочь еще 38 нуждающимся

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Фонд «Закят» до конца Рамадана планирует помочь еще 38 нуждающимся
Руководитель благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До завершения Рамадана благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана собирается оказать помощь 38 нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба фонда в своем Telegram-канале.

«До конца месяца Рамадан осталась всего одна неделя, но мы всё равно надеемся, что с помощью Аллаха и с помощью наших благотворителей сможем помочь еще 38 нуждающимся!» – подчеркнули в фонде.

С начала священного для мусульман месяца БФ «Закят» уже оказал помощь 42 детям и взрослым на сумму более 4 млн рублей. На поддержку 18 детей выделили 1,3 млн рублей, 24 взрослых – 2,7 млн.

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