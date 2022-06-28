Фонд «Закят» и мечети Казани начали принимать заявки на курбан

Благотворительный фонд «Закят», ДУМ РТ и мечети Казани начали принимать заявки на жертвенных животных к празднику Курбан-байрам.

Пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана отмечает, что фонд «Закят» принимает заявки не только на забой жертвенных животных, но и оказание продовольственной помощи нуждающимся.

Жертвователь может приобрести в фонде барашка и передать мясо малоимущим. Мясо можно передать полностью или только две трети.

Также в фонде «Закят» можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами по процедуре жертвоприношения и получить рекомендации проверенных поставщиков жертвенных животных, которые контролируют забой. Услуги фонда – бесплатные.

Отмечается, что за последние 5 лет фонд обеспечил 10,5 тысячи семей 51,4 тонны мяса курбан.

Напомним, в ДУМ РТ определили список площадок, где будет проходить заклание жертвенных животных. Также там установили размер нисаба для совершения курбана в этом году.