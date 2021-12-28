Фонд РТ построил 168 тыс. кв. метров жилья для 2,3 тыс. обманутых дольщиков в 2021 году

Фонд Республики Татарстан по защите прав дольщиков построил 168 тыс. кв. м. жилья для 2320 обманутых дольщиков семи долгостроев Казани за 2021 год, сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

«Мы старались максимально оптимизировать все процессы. Плановые показатели завершения строительства объектов составляли порядка 2-3 лет. Нам удалось достроить все за год», — рассказал руководитель Фонда Республики Татарстан Иван Новиков.

Три дома, которые удалось ввести в эксплуатацию, расположены в ЖК «МЧС» на ул. Зур Урам, один дом на улице Достоевского, два находятся в ЖК «Золотая середина» на ул. Четаева и Чистопольская и последний дом в ЖК «Молодёжный» на ул. Ч. Айтматова.

Строительство первых домов началось летом 2020 года. Первым был сдан дом № 2 ЖК «МЧС» весной 2021 года. На окончание строительства всех семи домов Фонд потратил в среднем около года.

Фонд РТ был создан в октябре 2019 года, после вступления в силу изменений в закон о долевом строительстве, когда у регионов появилась возможность достраивать проблемные объекты с использованием федеральных механизмов поддержки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан на первом месте в РФ по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов.