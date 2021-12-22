Татарстан на первом месте в РФ по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов

В 2021 году из 16 сданных долгостроев по всей стране семь введено в эксплуатацию в Республике Татарстан. Решение о завершении их строительства было принято Наблюдательным советом федерального Фонда защиты прав дольщиков. Это позволило 2,3 тыс. жителей республики обрести долгожданное жилье, сообщила пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

«Хорошее исполнение мероприятий по данным мониторинга завершения строительства показал региональный фонд Республики Татарстан, где шесть из семи сданных домов введены в эксплуатацию с опережением графика», — сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Дома, которые ввели в эксплуатацию расположены в Казани. Три дома находятся в ЖК «МЧС», один дом расположен на Достоевского, еще два в ЖК «Золотая середина» и последний дом в ЖК «Молодежный».

Достроить здания удалось в течение 1 года, несмотря на то, что сроки выполнения мероприятий по завершению строительства каждого из домов составляли от двух до трех лет.