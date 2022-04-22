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Ру Тат
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Здоровье
22 апреля 2022  17:54

Фонд «Круг добра» планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом

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Фонд «Круг добра» намерен начать оказывать помощь детям, страдающим нейротрофическим кератитом. Для этого будет приобретаться препарат «Оксервейт», который не зарегистрирован в России, сообщается на сайте фонда.

«Эксперты включили в перечень заболеваний нейротрофический кератит и утвердили категории детей для незарегистрированного препарата „Оксервейт“, применяемого при этом заболевании», — отметили в фонде. 

Нейротрофический кератит — это заболевание, связанное со снижением чувствительности роговицы, а также нарушением стабильности ее эпителия. При этом ухудшаются и процессы заживления роговицы.

Вопрос о внесении данного лекарства в список препаратов, приобретаемых фондом, планируется обсудить на ближайшем заседании попечительского совета. К этому моменту «Круг добра» изучит возможность поставок лекарства и его стоимость с поставщиками.

Напомним, что фонд «Круг добра» был создан в прошлом году по предложению Президента России Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что организация одобрила закупки лекарств для почти 30 детей с редкими заболеваниями.

 

#лекарства
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