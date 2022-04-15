Совет «Круга добра» одобрил закупки лекарств для почти 30 детей с редкими заболеваниями

Совет фонда «Круг добра» одобрил закупку лекарственных средств для почти 30 детей с редкими заболеваниями. Об этом замглавы Минздрава РФ Олег Салагай сообщил в своем Telegram-канале.

«Совет фонда „Круг добра“ на сегодняшнем заседании одобрил закупки лекарств для почти 30 детей», — сказано в публикации.

Салагай уточнил, что среди препаратов — «Золгенсма» для терапии спинальной мышечной атрофии, «Окслюмо» для лечения первичной гипероксалурии, «Трикафта» для лечения муковисцидоза, «Бринейра» для терапии нейронального цероидного липофусциноза.

«Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.