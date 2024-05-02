Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова поддержал строительство соборной мечети в Челнах

Фото: Telegram-канал мэрии Набережных Челнов

Региональный общественный фонд имени первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова оказал финансовую поддержку строительству соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр ЧР по делам молодежи Ахмат Кадыров.

«По моему поручению делегация из Чеченской Республики во главе с начальником отдела образования Урус-Мартановского района Саидом Айдамировым приняла участие в богоугодном деле, а именно — поддержке строительства соборной мечети „Джамиг“ в г. Набережные Челны, Республики Татарстан», — написал руководитель чеченского Минмолодежи.

По словам Ахмата Кадырова, финансовая помощь от благотворительной организации была передана «муфтию» (то есть имаму-мухтасибу — прим. Т-и) Челнов Альфасу хазрату Гайфуллину. В свою очередь мэр Автограда Наиль Магдеев выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и совместные инициативы по благотворительной и социальной поддержке.

Кроме того, мэр и имам-мухтасиб получили от чеченской делегации в подарок национальные головные уборы — серые папахи, замечает газета «Челнинские известия».

На благотворительном концерте, в котором приняли участие чеченские артисты Румиса Никаева и Болат Осмаев, а также Государственный юношеский ансамбль танца имени Х. Алиева «Башлам», удалось собрать более 2 млн рублей.

Соборная мечеть «Джамиг» — это комплекс общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. На первом этаже находятся большой конференц-зал и административно-служебные помещения, на втором этаже расположен главный молельный зал на 900 человек, на третьем и четвертом этажах размещены мужские молельные залы, а на пятом этаже находится женский молельный зал. В праздники количество мест для верующих можно увеличить до 3,2 тыс., разместив молельные коврики на стилобате — основании комплекса.

Мечеть возводится на средства благотворителей. Решение о ее создании было принято еще в 1992 году, но строительные работы начались лишь в 2010-м. В этом году здесь смонтируют все витражи, о чем сообщал «Татар-информ».