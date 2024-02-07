На Соборной мечети в Челнах в этом году смонтируют все витражи

В Набережных Челнах продолжается строительство Соборной мечети. Работы по возведению культового здания ведутся на средства меценатов.

За 2023 год строителями была проделана большая работа. Так, удалось завершить укладку бетона по основным корпусам. Следом предстоит выполнить железобетонные работы по большим минаретам.

Фото: Лилия Гатина

Удалось облицевать 1,5 тыс. кв. метров, при наступлении теплой погоды работы будут продолжены, рассказал директор Фонда финансовой поддержки строительства комплекса «Соборная мечеть» Уел Хусаинов. Кроме того, была проведена большая работа по подготовке к монтажу оконных витражей.

«Сегодня вот уже на втором и четвертом блоке в боковых зданиях мечети витражи установлены. Эта работа тоже будет продолжаться. В этом году мы должны смонтировать все витражи», — сказал Хусаинов.

Фото: Лилия Гатина

Завершены работы по инженерным коммуникациям. Строители уже приступили к монтажу систем вентиляции.

Напомним, что работы по возведению Соборной мечети ведутся за счет меценатов по мере их поступления. А недавно анонимный благотворитель передал на строительство мечети 20 млн рублей. Всего за 2023 год на расчетный счет поступило почти 72 млн рублей.

«Мы благодарны, конечно, всем нашим благотворителям, которые продолжают оказывать нам помощь в строительстве мечети. Надо сказать, что по мере того, как мечеть начинает приобретать свой облик, желающих оказывать помощь становится больше», — отметил Уел Хусаинов.

Фото: Лилия Гатина

Проект «Джамиг» — это комплекс общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. Главный молельный зал, рассчитанный на 900 человек, расположен на втором этаже, на первом — большой конференц-зал и административно-служебные помещения. На третьем и четвертом — мужские молельные залы, а на пятом — женский. По большим праздникам можно увеличить количество мест для верующих до 3,2 тыс., разместив молельные коврики на стилобате — своеобразной террасе мечети на первом этаже.