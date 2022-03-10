Фонд этики открыл дело в отношении российского гимнаста, вышедшего на подиум с буквой «Z»

Независимый Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении гимнаста из России Ивана Куляка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«По официальному запросу Международной федерации гимнастики Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии независимого Фонда гимнастической этики.

Решения, принятые дисциплинарной комиссией и апелляционным трибуналом, должны выполняться Международной федерацией гимнастики», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее гимнаст Иван Куляк, вышедший на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой «Z» на груди, прокомментировал данную ситуацию.