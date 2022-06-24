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Ру Тат
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Политика
24 июня 2022  19:30

Фон дер Ляйен заявила о невозможности нормализовать отношения Евросоюза с Путиным

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Европейский Союз не сможет нормализовать отношения с Президентом РФ Владимиром Путиным после начала российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью украинскому телеканалу ТСН.

При этом фон дер Ляйен уверена, что введенные Евросоюзом шесть пакетов санкций «серьезно подрывают» работу экономики России.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на просьбу о помощи от руководителей признанных перед этим республик Донбасса. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать помощь украинской стороне поставками вооружений.

Ранее о невозможности нормализации отношений с Путиным после обострения конфликта на Украине не раз заявлял Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Напротив, за продолжение диалога с российским лидером не раз выступал Президент Франции Эмманюэль Макрон.

#европейский союз #Владимир Путин #спецоперация на Украине
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