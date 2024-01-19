ФОМ: Владимиру Путину доверяют 79% граждан

Фото: пресс-служба Кремля

Президенту Владимиру Путину доверяют 79% жителей России, 81% респондентов положительно оценивают деятельность российского лидера. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ФОМ.

Согласно исследованию, о доверии Президенту РФ заявили 79% граждан, 12% придерживаются противоположного мнения. Недовольны работой главы государства 9%.

Опрос проводился в период с 12 по 14 января 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов страны. Статистическая погрешность составляет не более 3,6%.

Ранее ФОМ проводил другой опрос, согласно результатам которого 70% россиян считают, что Путину следует баллотировать на новый президентский срок