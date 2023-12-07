ФОМ: 70% россиян считают, что Путину следует баллотировать на новый президентский срок

Фото: пресс-служба Кремля

Большинство россиян, участвовавших в опросе Фонда «Общественное мнение», считают, что Президенту Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора проектов фонда Ларису Паутову.

Результаты исследования представили на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании». Отвечая на вопрос, как следует поступить Владимиру Путину в 2024 году, 70% респондентов сказали, что ему необходимо баллотироваться на новый срок. Еще 15% считают, что нынешнему российскому лидеру надо оставить пост и остаться у руководства страны в другой должности. 8% опрошенных считают, что Владимиру Путину следует уйти из политики.

На вопрос о том, какие эмоции в последнее время вызывает у них российский лидер, 44% россиян сказали, что доверие, 34% — надежда, 31% — уверенность в будущем, спокойствие, 30% — гордость, 16% — благодарность, 9% — симпатия, любовь. 11% респондентов сообщили, что президент вызывает у них беспокойство, 7% — разочарование, 6% — недоверие, 3% — страх, 3% — стыд, 2% — антипатию.

Лариса Паутова уточнила, что в исследовании приняли участие 6,1 тыс. респондентов. Опрос проводили в конце октября — начале ноября.