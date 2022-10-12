ФОМ: Почти 80% россиян поддержали принятие ДЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав РФ

37% опрошенных россиян считают, что референдумы по вхождению территорий ДЛНР в состав России были проведены своевременно, такого же мнения придерживаются 42% респондентов относительно референдумов по Херсонской и Запорожской областям. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

При этом 44% думают, что голосование в донбасских республиках нужно было организовать еще раньше, 31% дали аналогичный ответ про Херсонскую и Запорожскую области.

78% респондентов поддержали вхождение ДЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, 13% затруднились ответить на данный вопрос, 7% высказались против.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу ВЦИОМ, три четверти россиян положительно отнеслись к принятию в состав РФ четырех новых регионов.

Референдумы, напомним, проходили с 23 по 27 сентября, договоры о присоединении к России новых территорий были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина.