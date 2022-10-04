ВЦИОМ: 75% россиян положительно оценили принятие ДЛНР, Запорожья и Херсонщины в РФ

Три четверти россиян положительно отнеслись к принятию в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью — 52%. Нейтральные оценки высказал каждый восьмой (12%), негативные — 11%», — сказано на сайте.

77% респондентов посчитали, что референдумы прошли честно и без серьезных нарушений, в обратном уверены 11%.

На вопрос о том, необходимо ли России защищать население новых территорий, несмотря на то, что это осложнит отношения с другими странами, 83% респондентов ответили положительно.

Опрос был проведен 1 октября, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Референдумы, напомним, проходили с 23 по 27 сентября, договоры о присоединении к России новых территорий были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина.