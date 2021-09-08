Фолк-группа «Медвежий угол» обкатает новый альбом на площадке hАВА Национального музея РТ

Новыми гостями креативной площадки hАВА во дворе Национального музея РТ станет казанская фолк-рок группа «Медвежий угол», анонсирует пресс-служба музея.

Коллектив, который на сцене уже четверть века, совсем недавно, 2 сентября, представил релиз нового альбома «На грозовище». Его своеобразной обкаткой и «первой примеркой» в живом исполнении на зрителей и станет концерт во дворе исторического здания Гостиного двора на Кремлевской, 2, где сейчас располагается головной филиал Национального музея.

«Рок, настоянный на народных кореньях и травах», как характеризуют свое творчество сами музыканты, наполнит дворовое пространство Нацмузея РТ вечером 10 сентября. Начало концерта в 19:30.

«Прощаемся с фестивальным сезоном и летом в открытом дворике музея», – анонсировал музыкальный вечер «Медвежий угол» на своей странице в соцсети.

На концерте коллектив, как заявлено, будет в полном составе: за барабанами будет Андрей Казанцев, на бас-гитаре Сергей Каргин, на аккордеоне неизменный Андрей Сидоров, на скрипке – Эльвира Бикмуллина, солист – также неизменный фронт-мен группы Михаил Вырин.

Открытое дворовое пространство hАВА Национального музея РТ было открыто, напомним, 15 июля. Каждую неделю здесь проходят концерты, креативные встречи, презентации. Гостями площадки уже становились Jukebox Trio, квартет «Необарды», Эльмир Низамов и Эльмира Калимуллина, а также участники фестиваля «Хорошая музыка», посвященного 100-летию Рустема Яхина.