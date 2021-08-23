Нацмузей РТ проведет на площадке hава фестиваль «Хорошая музыка» к столетию Рустема Яхина

Национальный музей Республики Татарстан во дворе своего главного здания, на площадке под открытым небом hава, проведет музыкальный фестиваль «Хорошая музыка». Концерты фестиваля пройдут 26 и 29 августа и будут посвящены 100-летию со дня рождения татарского композитора-классика, пианиста и педагога, автора гимна Татарстана Рустема Яхина, анонсирует пресс-служба музея.

Начинаться музыкальные вечера будут в 19.00. Участниками первого концерта станут джазовый дуэт композитора и пианистки Алсу Абдуллиной и джазмена и саксофониста Евгения Соколова (коллектив был специально создан для фестиваля), композитор и главный дирижер Театра Карима Тинчурина Ильяс Камал (виолончель), Алина Загидуллина (саксофон), Фанис Мухтаров (вокал). Музыканты исполнят как произведения Рустема Яхина, так и композиции Александра Ключарева, Назиба Жиганова, Фарида Яруллина, Сайяра Хабибуллина, Рашида Калимуллина. Прозвучат оригинальные джазовые обработки и джаз-стандарты.

На концерте также выступит композитор и гитарист Виталий Харисов со своими переложениями татарских мелодий для классической гитары.

Второй концерт фестиваля, 29 августа, наполнит ариями и дуэтами из татарских опер Оперная студия Казанской консерватории имени Жиганова. Прозвучат также популярные татарские романсы. В программе вечера снова музыка как Рустема Яхина, так и других татарских композиторов — Назиба Жиганова, Джаудата Файзи, Салиха Сайдашева.

«Курирует молодой музыкальный фестиваль во дворе Национального музея РТ заведующий музеем-квартирой еще одного татарского композитора и педагога Назиба Жиганова — его внук Алексей Егоров», — пояснили в пресс-службе музея.

В связи с этим музыка двух предстоящих концертных вечеров обещает быть действительно хорошей и современной, тем более что сам юбиляр, Рустем Яхин, считал, что «современна всякая хорошая музыка».