В Казани стартует тестирование платформы для регулирования деятельности уличных артистов

В Казанском музее славянской культуры Константина Васильева была презентована новая цифровая платформа для регулировки деятельности уличных артистов. В группу, которая опробует способы бронирования площадок города, вошли 10 уличных артистов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Платформа запрограммирована так, что после подачи заявки артист получает на электронную почту письмо, подтверждающее успешную запись на проведение выступления.

Тестирование продлится в течение двух недель.

Напомним, что в городе были утверждены 35 площадок для выступлений, которые разделены по виду деятельности, уровню допустимого шума, количеству участников уличных выступлений. Теперь продолжительность выступлений одного артиста или команды будет составлять не более трех часов.