Фокус Федотова: большая выставка в ГСИ собрала пейзажи маслом, пастелью, углем и маркером

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась масштабная выставка пейзажиста Александра Федотова. Впервые так полно представлены все техники, в которых создавал свои туманы и снегопады, дожди и ветра, рассветы и закаты, небеса и поля, деревни и деревья в игре света заслуженный художник России. Казалось бы, чересчур просто – без деталей, почти одними лишь цвето-световыми пятнами. Но так достоверно и при этом – никогда не поддаваясь экстравагантным направлениям в изобразительном искусстве. Оставаясь исключительно традиционным.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выставка заполнила два этажа – более 220 картин и этюдов. Графику, как и некоторые живописные работы, подчеркнула на предваряющей вернисаж экскурсии супруга мастера, также известный художник Наиля Кумысникова, удалось экспонировать впервые. Предыдущая выставка Александра Федотова проходила тоже в ГСИ, в 2020 году, еще при его жизни, но тогда публике представили лишь около 60 произведений.

На нынешней выставке собраны работы Федотова из коллекций Музея ИЗО Татарстана и филиала Российской Академии художеств в Казани, а также из собрания семьи. И даже если не знать нюансов творческого пути художника, можно пронаблюдать эволюцию его работ, тем более что рассматривать их – неподдельное удовольствие.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Картины середины 1980-х годов, когда Александр Федотов еще продолжал профессиональное обучение, более сюжетны, нередко посвящены тому, что считалось глобальными задачами советского общества: строительству будущего, созданию крупных объектов. Они зачастую содержат изображения людей, хоть и довольно мелкого масштаба. Федотов считал присутствие человека в пейзаже излишним и даже неуместным. Оттого, рассказала Наиля Кумысников, писал лишь небольшие фигуры людей и то только потому, что присутствия их требовал Харис Якупов – тогдашний руководитель Творческой мастерской живописи Академии художеств СССР.

Кроме того, первые работы выполнены маслом. Но именно пейзаж, состояние природы и стихии, несмотря на присутствие людей в работе, уже тогда стал главным персонажем и объектом художника. Смотрящий заворожен серым небом с просветами постепенно скрываемой синевы, росчерком молний, облаками и косым пунктиром дождя на горизонте, но почти забывает о косцах с повозкой, рассматривая «Пору сенокоса» 1986 года.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Родившийся в эстонском городе Выру Александр Федотов более 30 лет прожил в Казани и даже на этапе позднего творчества не оставлял холст и масло. Но по завершении обучения с его пейзажей всё же окончательно исчезли люди, а сам он всё чаще начал обращался к пастелям, к графике углем и даже маркером. Часто рисовал Рюмину рощу в Рязани, где прошло его детство и куда он с 15 лет приходил писать. Сейчас на ее месте Центральный парк культуры и отдыха.

Супруга многие пейзажи помнит в реальности, потому что видела их на совместных прогулках. А на картине «Букет» – ромашки, которые супруги собрали в 2014 году.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«А если он находился дома, писал замечательные этюды. Мне кажется, каждый его этюд - это уже самодостаточная картина. Любил он писать и в деревне Казаково. Обожал писать небеса – с облаками, без облаков, с одним облаком… Мне кажется, у него был великий дар запоминать мгновение света, которое длится две-три минуты, и точно передавать его. Есть работы о движении воздуха, когда он передает настроение зимнего ветра. И это его личный фокус. Не просто ровно положить цвет, а в мазках. У него, конечно, была очень твердая рука – мужская, настоящая: он проводил линию – и она была живая», – подчеркнула Наиля Кумысникова.

Выставка приурочена к юбилею Александра Федотова – 25 января ему исполнилось бы 70 лет. На вернисаже кандидат искусствоведения Екатерина Ключевская презентовала альбом произведений художника. Его дизайн разработал сын Александра Федотова Джамиль. Профессиональный дизайнер из семьи художников, он вместе с матерью разработал орнаменты для фойе и других интерьеров нового здания театра имени Камала.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Побывать на выставке «Александр Федотов» в Галерее современного искусства можно до 16 марта.