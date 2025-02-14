Казань покажет выставку памяти Александра Федотова – отца дизайнера нового театра Камала

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана сегодня откроется большая выставка в память о пейзажисте, заслуженном художнике России Александре Федотове. На двух этажах галереи будут экспонированы более 220 произведений, причем как из собрания самого Музея ИЗО, так и предоставленные семьей художника.

Александр Федотов Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Выставка приурочена к дате рождения – 25 января Александру Федотову исполнилось бы 70 лет. В Казани это первая выставка после его ухода из жизни в 2021 году. Вообще же первой посмертной выставкой работ Александра Федотова стала выставка 2023 года в Москве, в выставочном зале Союза художников России. В Галерее современного искусства Казани впервые будут экспонироваться графика, пастели, этюды и живописные работы последних лет жизни художника – мы старались наиболее полно показать его творчество», – рассказала «Татар-информу» супруга художника, тоже известный казанский художник Наиля Кумысникова.

При жизни в Казани работы художника последний раз экспонировались в 2020 году, выставка тогда была менее масштабной, но проходила также в Галерее современно искусства.

Живописец, отметим, считается казанским, но в столице республики он прожил лишь часть своей жизни – с 1986 года. В Казань из родного города Выру в Эстонии его привела карьерная стезя. Сначала Александр Федотов учился в Рязанском художественном училище, которое окончил с отличием в 1975 году. Затем он учился в Москве в Институте имени Сурикова, а после – в Казани, в Творческой мастерской живописи Академии художеств СССР под руководством мэтра национальной художественной школы Хариса Якупова. И работы художника были успешными еще со студенческих лет – они восхищали сокурсников и пополняли методический фонд учебных заведений.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Тридцать лет Александр Федотов создавал лишь пейзажи, причем только традиционные, избегая радикальных художественных веяний. В искусстве Александр Федотов обрел и свою супругу: Наиля Кумысникова – живописец, мастер декоративно-прикладного искусства, сценограф, народный художник и заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. С визуальным творчеством связана и профессия сына художников Джамиля Федотова – он дизайнер.

На вернисаже кандидат искусствоведения Екатерина Ключевская презентует альбом произведений Александра Федотова. Его дизайн разработал сын художника Джамиль. Как и орнаменты для фойе и других интерьеров нового здания театра имени Камала, над которыми он работал вместе с Наилей Кумысниковой.

Выставка «Александр Федотов» в Галерее современного искусства будет работать до 16 марта.