Focus: Бербок сделала подарок Кремлю своим заявлением о войне Европы с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала Кремлю «подарок», заявив, что Европа ведет войну с Россией. Такое мнение в статье для издания Focus выразил лидер партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц. По его словам, подобные высказывания Москва легко может обратить в свою пользу.

«Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово», – считает политик.

Мерц отметил, что каждый может ошибиться, но в контексте происходящего создается впечатление, что в коалиционном Правительстве Германии отсутствует скоординированность в вопросах внешней политики. В трудные времена такие речи обрекают Правительство на провал в борьбе за поддержку населения.

«Министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине», – добавил он.

24 января глава МИД Германии заявила, что европейские государства должны все вместе «делать еще больше для Украины и не искать виноватых». Она также упомянула, что ЕС «ведет войну с Россией». Вскоре после этого заявления в немецком внешнеполитическом ведомстве поспешили объяснить, что военная помощь Киеву не делает Германию одной из сторон этого конфликта. После этого глава немецкой оппозиционной правой партии заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен немедленно отправить ее в отставку.